الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد حيدري: القوة البرية للجيش ستتسلم قريبا معدات جديدة

العميد حيدري: القوة البرية للجيش ستتسلم قريبا معدات جديدة
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني، يوم الاثنين، عن إلحاق معدات جديدة لسلاح البر خلال الايام القادمة، وقال: ستصل قريبا اخبار مسرة وباعثة على الامل الى اسماع شعب ايران الاسلامية الشريف عن إلحاق وعرض معدات واسلحة جديدة ومؤهلة الى هذه القوة.

العالم - ايران

وأشار العميد كيومرث حيدري الى قدرات سلاح البر الايراني في مواجهة التهديدات، وقال: ان القوة البرية للجيش توفر طيلة ايام السنة، الامن والاستقرار لشعبنا الشريف، من خلال تواجدها المستمر والمؤثر في حدود البلاد.

وأضاف: ان الاعداء يعترفون بالقوة العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وهم يدركون قطعا ان الرد على اي نوع من التهديدات سيكون قامعا ومدمرا من قبل القوات المسلحة الايرانية.

وتابع: ان حدود البلاد اليوم تُراقب وتُرصد بدقة من خلال الانتشار المقتدر لوحدات القوة البرية للجيش والتي تستخدم منظومات مسيرة متطورة وكاميرات مراقبة محلية.

ولفت الى ان القوة البرية للجيش بلغت حد الاكتفاء الذاتي في تصميم المعدات والاسلحة وتصنيعها من خلال الاعتماد على الخبرات المحلية، والشركات المعرفية، مبينا: ستصل قريبا اخبار مسرة وباعثة على الامل الى اسماع شعب ايران الاسلامية الشريف عن إلحاق وعرض معدات واسلحة جديدة ومؤهلة الى هذه القوة في مختلف المجالات؛ المدرعات والصواريخ والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة والمروحيات والمدفعية والهندسة الحربية و...

وشدد على أن هذه الانجازات وفضلا عن رفع القدرات القتالية لسلاح البر الايراني، فإنها سيتم عرضها من اجل إبراز اقتدار النظام المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية.

روابط ذات صلة

العميد حيدري: سنرد بشكل مدمر على اي هجوم في جزء من الثانية

العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد حيدري: القوة البرية للجيش ستتسلم قريبا معدات جديدة

رئيس الوزراء العراقي: ملف المشاريع المتلكئة يندرج ضمن أولويات الحكومة

شاهد طائرة تواجه حالة طوارئ في مطار جمهورية ايرلاندا

ارتفاع معدل الجريمة.. كل ٢٢ دقيقة جريمة في الأردن

قائد عسكري : استعراضنا الجوي بيوم الجيش يحمل رسالة السلام والاقتدار والردع بالمنطقة

قاليباف: مساعي الكيان الصهيوني لقمع الفلسطينيين دليل على نوازعه الفاشية والعنصرية