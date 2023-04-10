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"طالبان" تحظر المطاعم المفتوحة على العائلات والنساء في هرات

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

منعت حركة "طالبان" العائلات والنساء من ارتياد المطاعم ذات الحدائق في ولاية هرات شمال غربي أفغانستان.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وبحسب موقع "روسیا الیوم" فقد نفى باز محمد نذير، نائب رئيس مديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات، التقارير الإعلامية التي تفيد بحظر جميع المطاعم على العائلات والنساء، واصفا إياها بالكاذبة.

وقال إن القرار ينطبق فقط على المطاعم ذات المساحات الخضراء كالحدائق، والتي يمكن للرجال والنساء الالتقاء بها، مضيفا: "بعد شكاوى متكررة من علماء ومواطنين، وضعنا قيودا جديدة وأغلقنا هذه المطاعم".

وحسب السلطات فإن القيود الجديدة جاءت بسبب الاختلاط بين الجنسين، أو لأن النساء لا يرتدين الحجاب هناك بشكل صحيح.

وينطبق الحظر على تناول الطعام في الهواء الطلق في هيرات فقط.

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"طالبان" تحظر المطاعم المفتوحة على العائلات والنساء في هرات

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