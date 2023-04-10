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الاطار: الأسلحة الامريكية تسببت بمعظم إصابات السرطان في العراق

الاطار: الأسلحة الامريكية تسببت بمعظم إصابات السرطان في العراق
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في الاطار التنسيقي العراقي تركي العتبي، الاثنين، ان الجانب الأمريكي يستخدم معدات عسكرية تسببت باغلب إصابات السرطان في العراق.

العالم - العراق

وقال العتبي ،ان" كل التقارير الدولية تؤكد بما لايقبل الشك استخدام واشنطن مئات الاطنان من اليورانيوم المنضب في العراق بين 1991-2003 وما بعدها في قصف مئات الاهداف اغلبها مدنية ما ادى الى تلوث بيئي خطير قاد الى كارثة تفاقم الامراض السرطانية".

واضاف،ان" الالة العسكرية الامريكية وراء نصف اصابات السرطان في العراق وهي من تقف بشكل مباشر وراء الاف حالات التشوه الاجنة "، لافتا الى ان "ما تسببه الاحتلال الامريكي من مأساة للبلاد كبير وسيمتد الى عقود طويلة".

واشار الى ان" ملف السرطان يجب تدويله من اجل دفع تعويضات لذوي المصابين بسبب اليورانيوم المنضب".

ويعاني العراق من ارتفاع غير مسبوق في الامراض السرطانية خاصة في محافظات البصرة بسبب الاسلحة الامريكية".

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