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استشهاد ضابط بالشرطة الايرانية خلال اشتباك مع مهربي المخدرات في هرمزكان

استشهاد ضابط بالشرطة الايرانية خلال اشتباك مع مهربي المخدرات في هرمزكان
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

استشهد الضابط في شرطة محافظة هرمزكان جنوب ايران "سعيد مريدي" خلال اشتباك مسلح مع عصابات تهريب المخدرات .

العالم - ايران

وأفاد تقرير وكالة أنباء فارس من محافظة هرمزكان، بأن سعيد مريدي احد ضباط الشرطة (قوى الامن الداخلي) في المحافظة أستشهد الليلة الماضية خلال اشتباك مسلح مع عصابات تهريب المخدرات في منطقة "رودخانه بر" التابعة لمدينة "رودان" بمحافظة هرمزكان.

وأشار التقرير الى ان الشهيد كان قد أصيب بطلق ناري في الصدر من قبل مهربي المخدرات .

يذكر ان العقيد الشهيد سعيد مريدي يشغل منصب رئيس دائرة مكافحة المخدرات في مدينة رودان، وهو شقيق الشهيد عباس مريدي الذي استشهد في حرب ديكتاتور العراق المقبور صدام على ايران للفترة من 1980 الى 1988.

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