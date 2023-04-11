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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

بدأ مئات المستوطنين المتطرفين فجر اليوم الثلاثاء 11 ، رفقة الحاخام المتطرف "يهودا غليك" باقتحام المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات بحماية مشددة من جنود الاحتلال.

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مصادر مقدسية، ان قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين في سادس أيام ما يسمى "عيد الفصح" العبري.

وقالت المصادر: إن المستوطنين يؤدون جولات استفزازية ورقصات "تلمودية" في باحات المسجد الأقصى وهو ما يثير غضب الفلسطينيين.

وأمس، اقتحم أكثر من 1500متطرف باحات الأقصى حتى الآن بحماية أمنية مُشددة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية.

وقالت وسائل إعلام عبرية أمس الإثنين إن حكومة نتنياهو قررت السماح بمواصلة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت":" في سابقة لأول مرة منذ سنوات، سلطات الاحتلال تقرر السماح بمواصلة اقتحامات للمستوطنين للمسجد الأقصى الثلاثاء وهو أول أيام العشر الأواخر من رمضان.

وصباح أمس الإثنين،، اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين على شكل مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي الأيام الأخيرة، صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، اعقب ذلك حالة من التوتر الشديد في قطاع غزة والحدود الشمالية لفلسطين وسوريا أسفرت على إطلاق العشرات من الصواريخ تجاه كيان الاحتلال، الأمر الذى ينذر بتكرر ذلك نظراً لتصاعد قرارات الاحتلال القمعية ضد المصلون والمعتكفون بالمسجد الأقصى وأخرها السماح بمواصلة اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان.

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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

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