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بمناسبة يوم القدس العالمي..

لجنة المتابعة الفلسطينية تدعو لمسيرة حاشدة نصرة للقدس الجمعة القادمة

لجنة المتابعة الفلسطينية تدعو لمسيرة حاشدة نصرة للقدس الجمعة القادمة
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

توجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني الصامد في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى وفي مواجهة الاحتلال.

العالم - فلسطين

ودعت لجنة المتابعة في بيان جماهير الشعب الفلسطيني لمزيد من المواجهة والتحدي لسياسات الاحتلال وإجراءاته في القدس وفي جميع الساحات وبكل الوسائل الممكنة.

وثمنت لجنة المتابعة وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال وحماية المقدسات ودعت إلى مزيد من الوحدة الوطنية والعمل المشترك في ميادين المواجهة كافة.

ودعت اللجنة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة نصرة للقدس وأهلها والتي ستنطلق من المسجد العمري الكبير في غزة يوم الجمعة القادمة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الموافق 14/4/2023 بعد صلاة الجمعة مباشرةً نصرة للقدس بمناسبة يوم القدس العالمي.

وتوجهت اللجنة بالتحية للرفاق في جبهة التحرير العربية بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الجبهة، ومعاً وسوياً حتى النصر والتحرير والعودة.

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