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مبادرة "سنفطر في القدس" بالعاصمة طهران

مبادرة
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

تستضيف ساحة فلسطين، وسط العاصمة طهران، وليمة إفطار رمضانية تحت عنوان "سنفطر في القدس".

العالم - منوعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أبناء الشعب الإيراني، نظموا إفطار رمضاني جماعي حمل عنوان "سنُفطِرُ في القدس"، في ساحة فلسطين وسط العاصمة طهران.

وتخلل مراسم الإفطار نشاطات ثقافية ودينية، تصب جميعها في الهدف الأول للجمهورية الإٍسلامية الإيرانية والمسلمين في العالم وهو تحرير القدس الشريف.

وتم خلال المراسم توزيع الأكلات العربية والإيرانية إلى جانب القهوة العربية، وأيضاً تم عرض الثوب الفلسطيني كنوع من الحفاظ على ثقافة هذا الشعب الأبي.

وأطلق جمهور المقاومة في الفترة الأخيرة حملة تحت عنوان "سنُفطِرُ في القدس" إشارة إلى قرب تحرير فلسطين ودحر المحتل عن كامل الأراضِ المُحتلة.

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