أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جمهوري اسلامي ..

منظمات ومحافل شعبية تدعو لمشاركة واسعة النطاق في مسيرات يوم القدس العالمي .

- وطن امروز ..

ظلال إنهيار قاتمة تخيم على الكيان الصهيوني وإذعان صحف بتل أبيب بقرب زواله .

- قدس ..

وفد سعودي يلتقي بقيادات في حركة أنصار الله اليمنية في العاصمة صنعاء .

- افتاب يزد ..

محافل إعلامية أمريكية تتحدث عن تراجع رغبة الرياض في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

- رويش ملت ..

الخارجية تشير لزيارة وفد سعودي لأعداد ترتيبات إعادة إفتتاح سفارة الرياض بطهران .

- جوان ..

الادميرال شمخاني يحذر .. تصعيد الأجواء بمنطقة القفقاس لن يكون بمصلحة أحد.

- خراسان ..

تفاقم الأوضاع بمضيق تايون .. مناورات صينية تحاكي مهاجمة تايوان, وحشود بحرية أمريكية .

- ابرار ..

الرئيس الفرنسي ماكرون ينتقد بشدة تبعية البلدان الأوروبية للولايات المتحدة .

- مردم سالاري ..

قوى الأمن بإيرلندا الشمالية تحبط مخطط إرهابي بزرع قنبلة خلال زيارة بايدن لبلفاست .

- عصر ايرانيان ..

اذعان خبراء إستراتيجيين بتل أبيب لواقع تغير المعادلات الإقليمية لصالح إيران بالكامل .

- كيهان ..

محافل اعلامية بفلسطين المحتلة .. إيران تهندس شرق أوسط جديد , و"إسرائيل" بمسار زوال .

- آرمان ملي ..

الصين توجه انذارا شديدا للهند بشأن مناطق حدودية متنازع عليها بين البلدين .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن التاثيرات الايجابية المحتملة للمصالحة الايرانية السعودية في مقالها ( افشال مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني )..

اجواء التفاهم الايراني السعودي باستئناف العلاقات الثنائية ستترك بصماتها وتاثيراتها العميقة على الاجواء والقضايا الاقليمية بالتاكيد .

(التفاهم بين ايران والسعودية يساهم وباعتراف محافل رسمية بتل ابيب ببلورة قناعة بالرياض بعدم خوض مسار التطبيع مع الكيان)

كما ان وتيرة التفاهم والتعاون بين ايران والسعودية ستعزز موقف ومكانة منظمة اوبك لصالح بلدانها وشعوبها , هذا الى جانب ان استئناف العلاقات الايرانية السعودية بدأت بترك تاثيراتها الايجابية منذ الان على جهود حل الازمة اليمنية وانهاء الحرب في اليمن.

2- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (ماذا وراء تردد "اسرائيل" في الرد)..

الكيان الصهيوني وقف حائرا لا يعرف مالذي ينبغي عليه القيام به بعد انطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان مستهدفة مواقع بالجليل الاعلى بفلسطين المحتلة لاول مرة منذ حرب 2006 وذلك في خضم المواجهات الاخيرة بين قوات الكيان وفصائل المقاومة بغزة

( الحكومة الامنية الصهيونية عقدت اجتماعا طارئا لدراسة الموقف وجاء الرد الصهيوني بقصف اراض خالية من السكان بجنوب لبنان )

وقال الكيان انه قصف مواقع لحماس بجنوب لبنان لتبرير تخاذله وخوفه من الانزلاق في حرب مذلة اخرى مع حزب الله لبنان ومن مواجهة كماشة صواريخ فلسطينية ولبنانية هائلة .

3-آرمان ملي ..

في تقريرها (تفاصيل عن مشروع السلام في اليمن) كتبت صحيفة ارمان امروز ..

يبدو حسب محافل يمنية وسعودية ان الايام القليلة القادمة ستشهد الاعلان عن مشروع لانهاء الحرب في اليمن وذلك في ظل تكاتف جهود الوساطة وزيارة وفد سعودي لاول مرة للعاصمة صنعاء .

( مسؤولون بحكومة الانقاذ اليمنية قالوا ان هذا المشروع يتضمن بمرحلته الاولى هدنة ووقف شامل لاطلاق النار لستة اشهر )

لافساح المجال لمباحثات مباشرة بين حكومة الانقاذ والتحالف السعودي بشأن شروط صنعاء الداعية لانسحاب القوات السعودية والاماراتية بالكامل من الاراضي اليمنية ولرفع الحظر بالكامل الى جانب مناقشات الغرامات الحربية وتبادل الاسرى وغيرها من القضايا العالقة ..

4-مردم سالاری...

كتبت صحيفة مردم سالاری في مقالها ( أوكرانيا والتغيير القسري لخططها العسكرية)

دفع تسرب معلومات ووثائق سرية من البنتاغون ترتبط بقضايا دولية عديدة ابرزها الازمة الاوكرانية, بكييف لتغيير خططها العسكرية الرئيسية في الوقت الذي تنهمك في معارك ضارية مقابل القوات الروسية في مدينة باخموت الاوكرانية .

(الوثائق الأمريكية المسربة كشفت عن جانب من خطط أوكرانيا العسكرية و قدرات جيشها ومدى إستيعابه للسلاح الغربي)

والادهى من كل ذلك لكييف هو ان هذه الوثائق المسربة حملت تقييمات مفصلة عن خطوط ومسارات الهجوم الاوكراني المضاد المرتقب .

ان تسريب مثل هذه التقارير اوجد شكوكا جدية لدى الرئيس الاوكراني زيلينسكي بشأن مدى التزام واشنطن والناتو بمواصلة دعم كييف ماديا وعسكريا .

5- ابرار ..

في تقريرها ( نتنياهو منهمك بتفجير الأوضاع بالمنطقة )كتبت صحيفة ابرار ..

هناك انباء عن استعدادات عسكرية وامنية صهيونية واسعة النطاق لشن حرب جديدة على غزة قريبا, الامر الذي دفع بالسلطة الفلسطينية لاطلاق تحذيرات جدية ..

( هناك رؤية تقول إن نتنياهو يحاول البقاء في السلطة بتفجير الأوضاع في الضفة ومع غزة لإستقطاب الشارع بفلسطين المحتلة)

املا في اضعاف المعارضة ووضعها في موقف حرج.

وترى اوساط فلسطينية ان نتنياهو قد يغامر حتى باشعال نيران حرب اقليمية من اجل البقاء في السلطة باي ثمن, الا ان انعكاسات وتيرة التصعيد الصهيوني في القدس والمسجد الاقصى بعد الغارات الاخيرة على غزة وجنوب لبنان وسوريا بالداخل بفلسطين المحتلة لم تكن لصالح نتنياهو ابدا .