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قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 5 شبان فلسطينيين في مدينة جنين ثم تنسحب عنها بعد اشتباكات مع المقاومين

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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