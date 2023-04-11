باشاغا: ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا

العالم- ليبيا

وحسب وكالة"اسبوتنيك" قال باشاغا ، إن كون ليبيا تحكمها حاليا حكومتان متنافستان يؤثر في الطريقة التي تنظر بها العديد من الدول إلى الوضع في ليبيا، مضيفا أن هذا ينطبق على روسيا أيضا، حيث لم تصل العلاقات بين موسكو وحكومة باشاغا إلى "المستوى المطلوب" بعد.

وقال: "نأمل بأن يتم تعزيز هذه العلاقات (مع روسيا) وأن يتم فتح آفاق جديدة لعلاقاتنا وتبادلنا الدبلوماسي".

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وتخطط لفتح قنصلية عامة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.

وذكر أن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل، معربا عن أمل موسكو في أن تساعد عودة عمل السفارة في ليبيا في تعزيز المصالح الاقتصادية الروسية.