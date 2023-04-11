شاهد.. التكاتف الاجتماعي خلال شهر رمضان في البصرة الفيحاء

العالم - مراسلون

في مشهد تكتمل فيه صورة التراحم والمودة والتكافل ، يجتمع هولاء الفتية على مائدة افطار رمضانية واحدة ، فموائد شهر رمضان التي تنتشر في انحاء مدينة البصرة العراقية تستقبل الصائمين من مختلف الطبقات وان كان جلهم من الفقراء والايتام.

صعوبة الاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع الغذائية في الاسواق المحلية لم تمنع المحسنين في المدينة من تقديم موائد الرحمن واحتواء الفقراء والمحتاجين لإطعامهم وجبة الافطار طمعا بثواب من الله عز وجل.

وإلى جانب هذه الموائد يشهد هذا العام مبادرة مشابهة هي مساعدة الاسر المعوزة قبل عید الفطر المبارك وإدخال الفرحة إلى قلوب الفقراء تحقيقا لمبدء التکافل الاجتماعي.

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