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في ذكرى استشهاد يعسوب الدين امير المؤمنين (عليه السلام)..

العراق.. خمس محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء

العراق.. خمس محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

قررت عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

العالم - العراق

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل معتز العبودي ان محافظ النجف الاشرف د.م. ماجد اعذاب الوائلي أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وأبلغ محافظ النجف كافة الوحدات الادارية والدوائر الرسمية في المحافظة بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في محافظته باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد يعسوب الدين وإمام المتقين الإمام علي بن ابي طالب (سلام الله وصلواته عليه)، وبغية تفويج أعداد الزائرين بانسيابية عالية وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وفي مدينة كربلاء المقدسة، قال المحافظ نصيف جاسم الخطابي، في بيان له، "بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام): أتقدم بأحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والى العالم الإسلامي عامة والشعب العراقي خاصة داعياً الله العلي العظيم الثبات على نهج الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وأن يمنَّ على العراق والعراقيين بالأمن والأمان والازدهار".

وقرر الخطابي، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، مع استمرار الدوائر الخدمية والأمنية بتقديم خدماتها الى المواطنين".

وقررت محافظات المثنى وميسان وبابل كذلك تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لذات السبب.

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