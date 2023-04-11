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مسؤول فلسطيني: "يوم القدس العالمي" يختلف لهذا العام عن السنوات الماضية

مسؤول فلسطيني:
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد ان إحياء يوم القدس العالمي يختلف بشكل مميز لهذا العام عن السنوات الماضية.

العالم - فلسطين

وأشار عبدالمجيد في حديث خاص بموقع "العهد" الاخباري إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تدرك أن هذه المساعدات هي جزء بسيط من الدور الكبير الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تفخر وتعتز بما قدمته إيران في ظل الحرب والمعارك المستمرة مع الكيان الصهيوني.

وأضاف: ان معادلات جديدة قد تشكلت بفضل هذا الدعم وبفضل هذا الترابط ولذلك فإننا نعتبر أن ما جرى في اليومين الماضيين هو جزء من معركة محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني ودعم لعزيمة الشعب الفلسطيني بإرادة هذه المقاومة الفلسطينية.

وحول التحضيرات الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي لفت عبد المجيد إلى اختلافها بشكل مميز لهذا العام عن السنوات الماضية حيث سيجري هناك عرض عسكري للعشرات من الكتائب العسكرية الفلسطينية داخل مخيم اليرموك.

واكد للحشد الجماهيري والمشاركة العربية والفلسطينية على نطاق واسع في يوم القدس العالمي نريد أن نطلق رسالة تقول بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة من داخل مخيم اليرموك الذي يمثل رمز حق العودة ورمز المقاومة الفلسطينية كما نؤكد على هذا الترابط بيننا وبين كل أطراف محور المقاومة التي تشاركنا في هذا اليوم المميز لهذا العام.

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