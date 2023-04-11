إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون العسكري والأمني الثنائي

العالم - ايران

وفي لقاء اليوم الثلاثاء الذي جمع كل من "السيد محمد علي حسيني" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام أباد واللواء "ساحر شمشاد ميرزا " ​ تمت مناقشة ​​آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين إيران وباكستان.

وقد حضر اللقاء عدد من مسؤولي القيادة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية و الملحق العسكري الإيراني في باكستان العقيد" مصطفى قنبربور".

وأعلن السفير الإيراني في هذا الاجتماع استعداد إيران لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية والتعليمية.

وفي إشارة الى التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية مع إيران، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية:" إن الجيش الباكستاني يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع إيران الدولة الصديقة والجارة، وعازم على تطوير التعاون بين البلدين."

كما أشار اللواء "ساحر شمشاد ميرزا " إلى الدور المهم لطهران وإسلام أباد في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين وأعرب عن ارتياحه للتطورات الأخيرة في العلاقات بين إيران والسعودية.

وثمّن اللواء ساحر شمشاد ميرزا جهود السفير الإيراني في باكستان من أجل تحسين مستوى العلاقات الثنائية لا سيما النمو الملحوظ للعلاقات بين القوات المسلحة في البلدين الجارين خلال مهمته.

واعتبر الطرفان أن الوضع الأمني ​​على الحدود المشتركة بين إيران وباكستان مُرْضٍ الى حد ما، وشددا على تفعيل الأسواق الحدودية لما فيها من أثر في المساعدة على تنمية المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

ويأتي لقاء اليوم في إطار لقاءات وداع السفير الايراني في ختام مهمته في باكستان.

جدير بالذكر أن اللواء محمد باقري ، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإسلامية وفي محادثة هاتفية مع رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية ، كان قد هنأ اللواء ساحر شمشاد ميرزا على توليه منصبه الجديد وأكد عزم إيران على تطوير وتعزيز التعاون مع باكستان.