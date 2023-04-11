شاهد.. آخر تطورات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، "خضر شاهين" إن حكومة "نتنياهو" من خلال حماية اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى تحاول تثبيت ما جرى خلال السنوات الماضية حيث تم تثبيتها منذ عام 2003 وقبل ذلك منذ اقتحام رئيس الحكومة الصهيونية انذاك "اييرل شارون" للمسجد الاقصى وانلاع انتفاضة الاقصى.

وأضاف، أن اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك لم تتوقف منذ عام 2003 حيث تتكرر بشكل يومي الا في الاعياد والايام العشرة الاخيرى من شهر رمضان المبارك.

واشار مراسلنا الى أن اليوم الثلاثاء العشرين من شهر رمضان المبارك من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن موقفه النهائي من قضية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد في العشرة الأخيرة من شهر رمضان، موضحا ان حصل هذا الامر سيكون لاول مرة يقتحم فيها الاقصى المبارك من قبل المستوطنين في هذا الشهر الفضيل.

هذا واقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار وحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الاسرائيلي في محاولة لتثبيت وجودها خلال شهر رمضان المبارك.

واقتحم المستوطنون المسجد من جهة باب المغاربة في سادس أيام ما يسمى بـ "عيد الفصح اليهودي"، وأدوا جولات استفزازية، ورقصات تلمودية في باحاته، ما أثار غضب الفلسطينيين، وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد المصلين الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات، كما اقتحمت سطح المصلى القبلي، وفرضت قيودا مشددة على دخول الاقصى. ويأتي هذا وسط دعوات فلسطينية للاعتكاف في المسجد.