الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. آخر تطورات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار وحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الاسرائيلي في محاولة لتثبيت وجودها خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يعلن "نتنياهو" عن قضية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد في العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، "خضر شاهين" إن حكومة "نتنياهو" من خلال حماية اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى تحاول تثبيت ما جرى خلال السنوات الماضية حيث تم تثبيتها منذ عام 2003 وقبل ذلك منذ اقتحام رئيس الحكومة الصهيونية انذاك "اييرل شارون" للمسجد الاقصى وانلاع انتفاضة الاقصى.

وأضاف، أن اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك لم تتوقف منذ عام 2003 حيث تتكرر بشكل يومي الا في الاعياد والايام العشرة الاخيرى من شهر رمضان المبارك.

واشار مراسلنا الى أن اليوم الثلاثاء العشرين من شهر رمضان المبارك من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن موقفه النهائي من قضية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد في العشرة الأخيرة من شهر رمضان، موضحا ان حصل هذا الامر سيكون لاول مرة يقتحم فيها الاقصى المبارك من قبل المستوطنين في هذا الشهر الفضيل.

هذا واقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار وحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الاسرائيلي في محاولة لتثبيت وجودها خلال شهر رمضان المبارك.

واقتحم المستوطنون المسجد من جهة باب المغاربة في سادس أيام ما يسمى بـ "عيد الفصح اليهودي"، وأدوا جولات استفزازية، ورقصات تلمودية في باحاته، ما أثار غضب الفلسطينيين، وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد المصلين الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات، كما اقتحمت سطح المصلى القبلي، وفرضت قيودا مشددة على دخول الاقصى. ويأتي هذا وسط دعوات فلسطينية للاعتكاف في المسجد.

روابط ذات صلة

كيف تآكلت قوة الردع الاسرائيلية بعد صورايخ لبنان وغزة وسوريا؟

شاهد.. المستجد في هتك حرمة المسجد الاقصى المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. آخر تطورات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

ازاحة الستار عن التسليحات الجديدة للقوة البرية للجيش الايراني

إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز التعاون العسكري والأمني الثنائي

قائد الجيش الايراني: بوادر انهيار وزوال الكيان الصهيوني تلوح في الافق

8 هزات زلزالية تهز سوريا وتركيا خلال 24 ساعة الماضية

نائب وزير الإعلام اليمني.. " اليوسيفي" للعالم: الملف الإنساني هو المدخل العملي لحل القضية اليمنية