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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني قرب مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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