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حماس: نحذر الاحتلال الصهيوني من الإقدام على أي حماقة بحق الأقصى والمصلين الآمنين وأهلنا في القدس المحتلة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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