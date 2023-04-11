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وزير داخلية سوريا يبحث علاقات تعاون بلاده مع مساعد لـ'غوتيريش'

وزير داخلية سوريا يبحث علاقات تعاون بلاده مع مساعد لـ'غوتيريش'
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن اوناسي فونيو واكا علاقات التعاون المشتركة وتأمين الدعم والحماية لموظفي الأمم المتحدة في سورية.

العالم - سوريا

وأشار وزير الداخلية إلى أن سورية مستمرة في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وقوانينها وسيادتها الوطنية، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لجميع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بالجانب الإنساني.

وأكد الرحمون حرص الوزارة على تقديم الدعم والحماية لموظفي الأمم المتحدة أثناء تأدية مهامهم الإنسانية في سورية.

من جانبها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن شكرت سورية على التعاون وتقديم الدعم لكل العمليات الإنسانية التي تقوم بها في سورية.

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