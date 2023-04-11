الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في الصومال

العالم - أفريقيا

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس حسن شيخ محمود للصحفيين: "أنا هنا لدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة إلى دعم دولي هائل بسبب الصعوبات الإنسانية التي تواجهها البلاد".

وأضاف أن "الصومال يواجه صعوبات إنسانية في الوقت الذي يكافح فيه تهديدا إرهابيا خطيرا".

وكان وزير الخارجية الصومالي ومسؤولون من الأمم المتحدة في استقبال غوتيريش لدى وصوله إلى المطار الدولي الرئيسي. وتم إغلاق معظم مقديشو بسبب زيارة غوتيريش، فيما تم تقييد حركة النقل العام.

وشكر غوتيريش محمود على الاستقبال الحار، وقال إنه يتطلع إلى الإفطار في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

من جانبه، شكر محمود غوتيريش على زيارته التاريخية وقال: "تؤكد لنا هذه الزيارة أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بدعم خططنا لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد".

ويقول خبراء الأمن الغذائي إن الحياة لا تزال "حرجة للغاية" لأكثر من 6 ملايين جائع بسبب أسوأ موجة جفاف في الصومال.