هكذا إتخذ نتنياهو قراره النهائي بشأن دخول المستوطنين المسجد الأقصى

العالم - الإحتلال

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو قرر تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من الغد، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من رمضان.

وكانت خلافات ظهرت في مواقف أجهزة الاحتلال الأمنية، بهذا الشأن، حيث أبدت بعضها موقفًا معارضًا للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، اليوم الثلاثاء ، بينما البعض دعم هذا الموقف، قبل أن يتم تقديم موقف موحد بالسماح بها اليوم فقط على أن تتوقف غدًا الأربعاء وحتى نهاية الشهر الفضيل.

حيث إعتبر بن غفير أنه إغلاق الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان أمام اقتحامات اليهود سيعرض حياة المستوطنين في حائط البراق للخطر نتيجة إمكانية إلقاء الحجارة نحوهم من باحات المسجد الأقصى ومن على قبة الصخرة.

كما عارض وزير الجيش يوآف غالانت أيضا إغلاق الأقصى أمام الاقتحامات في العشر الأواخر، داعيا إلى الابقاء على عناصر الشرطة داخل باحات الأقصى خشية خروج الأوضاع عن السيطرة.

ويأتي ذلك خشية من رد فعل المقاومة الفلسطينية التي تصاعدت الآونة الأخيرة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المرابطين والمرابطات بالأقصى المبارك.