الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالعشر الأواخر من شهر رمضان..

هكذا إتخذ نتنياهو قراره النهائي بشأن دخول المستوطنين المسجد الأقصى

هكذا إتخذ نتنياهو قراره النهائي بشأن دخول المستوطنين المسجد الأقصى
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخذ موقفه النهائي من قضية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

العالم - الإحتلال

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو قرر تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بدءا من الغد، وذلك خلال الأيام العشرة الأواخر من رمضان.

وكانت خلافات ظهرت في مواقف أجهزة الاحتلال الأمنية، بهذا الشأن، حيث أبدت بعضها موقفًا معارضًا للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، اليوم الثلاثاء ، بينما البعض دعم هذا الموقف، قبل أن يتم تقديم موقف موحد بالسماح بها اليوم فقط على أن تتوقف غدًا الأربعاء وحتى نهاية الشهر الفضيل.

حيث إعتبر بن غفير أنه إغلاق الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان أمام اقتحامات اليهود سيعرض حياة المستوطنين في حائط البراق للخطر نتيجة إمكانية إلقاء الحجارة نحوهم من باحات المسجد الأقصى ومن على قبة الصخرة.

كما عارض وزير الجيش يوآف غالانت أيضا إغلاق الأقصى أمام الاقتحامات في العشر الأواخر، داعيا إلى الابقاء على عناصر الشرطة داخل باحات الأقصى خشية خروج الأوضاع عن السيطرة.

ويأتي ذلك خشية من رد فعل المقاومة الفلسطينية التي تصاعدت الآونة الأخيرة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المرابطين والمرابطات بالأقصى المبارك.

روابط ذات صلة

'حماس' تدعو للنفير العام بالأقصى وتحذر الإحتلال من أي حماقة بحق المعتكفين

شاهد.. "نتنياهو" بين مطرقة والسندان

استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

برلمان مصر يناقش تعديلات جديدة على قانون الجنسية

'إرهاب منظم بغطاء دولي'..'المعارضة البحرينية' تدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

'سوناطراك' الجزائرية تعلن 6 استكشافات في مجال النفط والغاز

دول مجلس التعاون تدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

بالعشر الأواخر من شهر رمضان.. هكذا إتخذ نتنياهو قراره النهائي بشأن دخول المستوطنين المسجد الأقصى