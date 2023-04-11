الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

دول مجلس التعاون تدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

دول مجلس التعاون تدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعا مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

العالم - سوريا

وأفادت وسائل إعلام عربية، أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق.

في غضون ذلك، أعلنت الدوحة أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إيجاز صحافي في مقرّ الوزارة بالدوحة، إن الهدف الأساسي من "هذا الاجتماع التشاوري" الذي تشارك فيه دول الخليج الفارسي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأشار إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

هذا وتعتزم السعودية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في مايو/ أيار. وذكرت أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية للأسد لحضور القمة، فيما أكدت أن سوريا والسعودية اتفقتا على فتح السفارتين بعد أكثر من عشر سنوات على انقطاع العلاقات.

روابط ذات صلة

وزير داخلية سوريا يبحث علاقات تعاون بلاده مع مساعد لـ'غوتيريش'

السعودية تقود جهودا حثيثة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

برلمان مصر يناقش تعديلات جديدة على قانون الجنسية

'إرهاب منظم بغطاء دولي'..'المعارضة البحرينية' تدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

'سوناطراك' الجزائرية تعلن 6 استكشافات في مجال النفط والغاز

دول مجلس التعاون تدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

بالعشر الأواخر من شهر رمضان.. هكذا إتخذ نتنياهو قراره النهائي بشأن دخول المستوطنين المسجد الأقصى