شاهد.. فصائل المقاومة تنعى شهيدي نابلس 'الطيطي وأبو ذراع'

العالم - فلسطين

وأكدت هذه الفصائل في بيانات منفصلة، على أن دماء الشهداء ستزيد من لهيب المقاومة والانتفاضة المشتعلة في وجه الاحتلال.



وزفّت كتائب شهداء الأقصى شهيديها الأسيرين المحررين محمد أبو ذراع وسعود الطيطى، من قادة كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس.





ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهيدي نابلس ودعت لتصعيد المقاومة استجابة لنداء المسجد الأقصى المبارك.

وقالت حركة "حماس": "إننا إذ ننعى الشهيدين البطلين اللذين ارتقيا بعد حياة حافلة بالجهاد ومقارعة العدو والصبر على آلام السجن، لنعاهد أبناء شعبنا وأمتنا على المضي في درب المقاومة والجهاد حتى استعادة حقوق شعبنا وكنس الاحتلال من أرضنا ومقدساتنا".



ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين، مشددة على أن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا سيزيد من لهيب الانتفاضة المشتعلة في كل الساحات، "وسيعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة للانتقام رغم عظم التضحيات".

وأكدت حركة الجهاد على أن مسيرة الشهداء مستمرة، مهيبة بجماهير شعبنا ومقاومينا لاستمرار طريق المقاومة.



ونعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا الفلسطيني شهيدي نابلس.

ودعت الجبهة لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ورسم استراتيجية وطنية كفاحية في الميدان ضد الاحتلال والمستوطنين.



كما نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيدين " سعود الطيطي و محمد أبو ذراع ".

وأكدت لجان المقاومة على أن الجرائم والإرهاب والعدوان الإسرائيلي وعمليات القتل الممنهجة بحق شبابنا الفلسطيني الحر ستزيد الإصرار على استمرار الانتفاضة والاشتباك والمواجهة في الساحات وإشعال لهيب الثأر حتى تحقيق النصر.

ولفتت إلى أن دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب هدر، مشيرة إلى أن مقاومينا سيردون على جرائم العدو.

ودعت لتصعيد المقاومة والثورة وضرب العدو في كل مكان من أرضنا المباركة.



ونعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشهيدين البطلين محمد أبو ذراع وسعود الطيطي مؤكدا على أن خيار المقاومة كخيار استراتيجي لاستعادة الحقوق وتحرير أرضنا.

شاهد صور جديدة من مكان ارتقاء المقاومين سعود الطيطي ومحمد أبو ذراع من مخيم بلاطة قرب قرية دير الحطب جنوب نابلس..