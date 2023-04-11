بـ14 نموذجا تقنيا.. تفوق مخترعين إيرانيين بسباق دولي للتكنولوجيا الحديثة

العالم - إيران

وأفادت السفارة الإيرانية لدى روسيا، أن منتخب الاختراعات الإيراني يضم 5 أعضاء؛ هم السيدة هانية قصاب زاده علمداري، وبدرام فروغي شاد، ورسول نقاش صورتكر، وإبراهيم لك، وعارف فرخي.

وقدم الفريق الإيراني 14 نموذجا من الاختراعات والإبداعات المعنية في مجالات الصيدلة والطب والنقل والسلامة والفضاء الإلكتروني والحاسوب؛ كما حصل على 6 ميداليات ذهبية و3 فضيات وجائزتين لأفضل الاختراعات المشاركة، من قبل الحكومة الروسية وأيضا المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاختراعات .(WIIPA)

ولقاء هذه الإنجازات الكبيرة، قام السفير الإيراني لدى روسيا "كاظم جلالي" بتكريم أعضاء الفريق الإيراني المشارك في المسابقات الدولية للاختراعات والتكنولوجيا الحديثة.