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وزير الخارجية الايراني يعرب في رسائله عن القلق العميق حيال الأوضاع الجارية في فلسطين جراء الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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