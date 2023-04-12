اطلاق فيلم “ترانيم العودة”.. حكاية جلسات الامام الخامنئي مع الشعراء العرب حول قضية فلسطين

العالم - لبنان

وحضر حفل إطلاق الفيلم الذي أنتجه مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، (حكاية جلسات الامام مع الشعراء العرب حول قضية فلسطين)، وزير الثقافة اللبناني إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والثقافية.

وأكدت الكلمات على وجوب دعم القضية الاولى للعرب والمسلمين وهي فلسطين.

وقال السفير الايراني لدى بيروت، مجتبى أماني "نحن نريد الاستفادة من كل السبل لتحقيق الهدف النبيل، الذي يختصر في كلمة رفع الظلم الموجود منذ عشرات السنوات، فمنذ اكثر من 70 سنة هناك ظلم للفلسطينيين ويجب إزالة هذا الظلم ضدهم".

وأضاف أماني في كلمة له خلال الحفل، أنه "من بين السبل، الاستفادةمن الفن والشعر والموسيقى والافلام والمسلسلات وغرها، لانهم يبقون اكثر في نفوس الناس، والجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتمة بهذا الموضوع وله فعاليات مختلفة من ضمنها حفل اطلاق الفيلم اليوم".

واعتبر أن "التأثير الفني يبقي أثراً في نفوس الناس لأطول فترة ممكنة"، وقال: "نحن في الجمهورية الإسلامية، أيدينا مفتوحة ونؤيد بكل ما نملك دعم القضية الفلسطينية، وهذا لا يتغير في طوال المدة بعد الثورة الاسلامية، وهذا موجود منذ 44 عاماً في جوهر الثورة الاسلامية والدولة والدستور الايراني".

بدوره، قال ممثل مكتب حفظ ونشر آثار الامام السيد علي الخامنئي محمد أختري، إنه "خلال العقود الأخيرة ونظراً إلى إنتصارات جبهة المقاومة، أصبح الصبر والصحوة والشهادة مضامين متكرررة جدا في شعر المقاومة".

وأضاف أنه "بالإضافة إلى الإلتفات الى الجوانب السياسية للجهاد ضد العدو الصهيوني أَولى الإمام الخامنئي اهتماماً كذلك بالوجه الثقافي للمقاومة، خاصة أن سماحته استضاف في طهران لمرتين شعراء سخروا عملهم لخدمة قضية فلسطين وجبهة المقاومة".

المصدر: وكالة يونيوز