كمالوندي: إيران من بين الدول الرائدة في إنتاج الأدوية الإشعاعية

العالم - ایران

وقال كمالوندي في تصريح له الثلاثاء: ان العالم يجري ابحاثا رفيعة المستوى في مجال الادوية الاشعاعية ولحسن الحظ نحن من الدول المتفوقة والرائدة في هذا المجال.

واضاف: يجب أن نعرف أن إنتاج الماء الثقيل في إيران هو من الأفضل في العالم ، وحتى في فترة زمنية معينة ، سعى الأمريكيون لشرائه منا بالتحليل الذي قاموا به. والوثائق في هذا المجال متوفرة ، وهم ذكروا هذه المسألة.

وتابع قائلا: من المجالات الأخرى غير الطاقوية استخدام التكنولوجيا النووية ، والتي تشمل القطاع الزراعي ولها مجالات مختلفة.

وقال كمالوندي: حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا ، فإن ما بين ثلث إلى ربع منتجاتنا الزراعية يتلف بسبب الآفات أو في الطريق إلى المستودع. بالتأكيد ، من خلال مكافحة الآفات وزيادة تخزين المنتجات الزراعية ، يمكننا المساهمة بزيادة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون طن في كمية الإنتاج الزراعي.