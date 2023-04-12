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المرجع آية الله جوادي آملي يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس

المرجع آية الله جوادي آملي يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدر المرجع الديني آية الله عبدالله جوادي آمُلي بيانا دعا فيها المواطنين للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي.

العالم - ايران

وجاء في البيان الذي صدر مساء الثلاثاء أن: يوم القدس ومسيرات يوم القدس يعدان من السنن الحسنة التي ابتكرها الامام الراحل والتي ينبغي علينا جميعًا المشاركة فيها. يوم القدس ليس فقط من اجل تحرير الشعب الفلسطيني المظلوم بل يحظى ايضا بقدسية عبر طول وعرض العالم الإسلامي ، اذ ان فلسطين هي قضية المسلمين الاولى منذ اكثر من نصف قرن من الزمن.

واضاف: في هذا اليوم نطلب من المجتمع الدولي أن يفكر في حرية وحرمة واستقلال البلدان ، وان لا يسمح ايضا باطلاق يد الاستكبار والصهيونية لتتكرر التجربة المريرة للحربين العالميتين الأولى والثانية ، والتي مازالت مرارتها عالقة في ذائقة الإنسانية.

واكد إن مشاركة الجميع في هذه المسيرات تقوي المظلوم وتضعف الظالم وقال: نتمنى أن يشارك الجميع في مسيرات يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، والتي تحيي نداء الإمام الراحل.

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