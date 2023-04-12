الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

نتنياهو يعلن تعليق دخول اليهود للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

أوعز رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع وصول اليهود إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وانتقد هذا القرار وزراء التيار الديني في حكومة الاحتلال. يأتي هذا فيما أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتهاكات الاحتلال ستقابل بالتصعيد.

العالم – خاص بالعالم

حظر اقتحامات المستوطنين للأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ قرار اتخذه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بالاستناد إلى توصية بالإجماع من وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الشباك؛ لكنها جاءت مخالفة لاهواء وزراء التيار الديني في حكومته؛ حيث هاجم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير قرارَ نتنياهو، ووصَفَهُ بالخطأ الفادح الذي سيؤدي إلى التصعيد.

وتشهد القدس المحتلة مؤخرا توتراً بعدَ اقتحامِ شرطةِ الاحتلال المسجدَ الأقصى، ومنعِها المصلينَ الفلسطينيين من الاعتكاف فيه.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس، فيما أطلق جيش الإحتلال قنابل الصوت والغاز.

وفي ضوء هذه التطورات؛ أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتهاكات الاحتلال ستقابل بالتصعيد.

وحذر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان؛ الكيان الإسرائيلي من تداعيات اعتداءاته على الفلسطينيين ومقداستهم.

وفي هذا السياق دعت حملةُ 'الفجرِ العظيم' الى المشاركة الواسعة في صلاة الفجر يومَ الجمعة المقبل في باحات المسجد الأقصى للتصدي لخططِ سلطاتِ الاحتلال لفرضِ وقائعَ تهويديةٍ خلالَ شهرِ رمضان. وشددتْ الحملةُ على أهميةِ النفير وشدِ الرحال إلى الأقصى المبارك في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اطلاق فيلم “ترانيم العودة”.. حكاية جلسات الامام الخامنئي مع الشعراء العرب حول قضية فلسطين

أميرعبداللهيان يدعو لتحرك دولي فوري وفعال للوضع الراهن في فلسطين

مبادرة "سنفطر في القدس" بالعاصمة طهران

الشيخ قاسم: فلسطين تتجه نحو النصر والصهاينة نحو الهزيمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا استغلت الضعف الأميركي وتوجهت إلى نحو الصين + فيديو

بالفيديو.. المسلمون يحيون ذكرى إستشهاد الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف

الرئيس العراقي: نستلهم من الإمام علي (ع) القيم العظيمة

بالفيديو.. الإيرانيون يحيون ليالي القدر في مرقد ثامن الحجج عليه السلام

بالفيديو.. لهذا السبب.. الحكومة الايطالية تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر

بالفيديو.. نتنياهو يعلن تعليق دخول اليهود للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان