نتنياهو يعلن تعليق دخول اليهود للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

العالم – خاص بالعالم

حظر اقتحامات المستوطنين للأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ قرار اتخذه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بالاستناد إلى توصية بالإجماع من وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس الشباك؛ لكنها جاءت مخالفة لاهواء وزراء التيار الديني في حكومته؛ حيث هاجم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير قرارَ نتنياهو، ووصَفَهُ بالخطأ الفادح الذي سيؤدي إلى التصعيد.

وتشهد القدس المحتلة مؤخرا توتراً بعدَ اقتحامِ شرطةِ الاحتلال المسجدَ الأقصى، ومنعِها المصلينَ الفلسطينيين من الاعتكاف فيه.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس، فيما أطلق جيش الإحتلال قنابل الصوت والغاز.

وفي ضوء هذه التطورات؛ أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتهاكات الاحتلال ستقابل بالتصعيد.

وحذر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان؛ الكيان الإسرائيلي من تداعيات اعتداءاته على الفلسطينيين ومقداستهم.

وفي هذا السياق دعت حملةُ 'الفجرِ العظيم' الى المشاركة الواسعة في صلاة الفجر يومَ الجمعة المقبل في باحات المسجد الأقصى للتصدي لخططِ سلطاتِ الاحتلال لفرضِ وقائعَ تهويديةٍ خلالَ شهرِ رمضان. وشددتْ الحملةُ على أهميةِ النفير وشدِ الرحال إلى الأقصى المبارك في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل.