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تفاصيل لقاءات وفدي السعودية وعُمان مع أنصار الله في اليمن

تفاصيل لقاءات وفدي السعودية وعُمان مع أنصار الله في اليمن
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر سياسي يمني اليوم الأربعاء، عن تقدم ملموس في المشاورات التي يجريها وفدان عُماني وسعودي في العاصمة صنعاء مع جماعة أنصار الله.

العالم - الیمن

جاء ذلك في تصريح مقتضب للأناضول، أدلى به المصدر رفيع المستوى، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام بهذا الخصوص.

وقال المصدر إن “هناك تقدما ملموسا في مشاورات وفدي الرياض ومسقط مع الحوثيين”.

وأضاف أن “الوفدين ما يزالان في صنعاء، ولم يبق سوى لمسات أخيرة حتى يتم الإعلان عن اتفاق شامل”، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ مساء السبت يعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .

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تفاصيل لقاءات وفدي السعودية وعُمان مع أنصار الله في اليمن

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