الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات التركية:

المقاومة الفلسطينية استمدت قوتها من يوم القدس العالمي

المقاومة الفلسطينية استمدت قوتها من يوم القدس العالمي
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس جهاز الاستخبارات التركية إنه في ظل يوم القدس العالمي أصبح الفلسطينيون وسکان شرق القدس الشريف أكثر قوة.

العالم - يوم القدس العالمي

وقال “إسماعيل حقي بكين” في تصريح لوكالة "إيران برس" الدولية، إن تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في كل عام بمبادرة من الإمام الخميني (رض)، بيوم القدس العالمي كانت لها انعكاسات على المستوى العالمي، مصرحاً بالقول إن تعزيز قوة الفلسطينيين في القدس الشريف موضوع بالغ الأهمية وأدى إلى زيادة ثقة الشعب الفلسطيني.

واشار الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات التركية إلى دور إيران في تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية ، مؤكدا ان هذا الاتجاه لا يمكن إنكاره ، ومنذ عام 1979 اتخذت إيران إجراءات هامة، لتعزيز أمن المنطقة، من حيث التدريب والدفاع.

وفي إشارة إلى الدور الفعال للثورة الإسلامية في الدفاع عن الشعوب المظلومة في المنطقة، قال، إن الثورة الاسلامية في إيران أدت إلى تطورات مهمة في فلسطين وايضا كل المنطقة، بما في ذلك مطالبة الشعوب بحقوقها.

المصدر: وكالة إيران برس

روابط ذات صلة

المرجع آية الله جوادي آملي يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس

المرجع آية الله نوري همداني يدعو مسلمي العالم للمشاركة المهيبة في مسيرات يوم القدس

حملة ’الفجر العظيم’ تدعو للحشد في جمعة فجر ’الضفة درع القدس’ بالأقصى

أميرعبداللهيان يدعو لتحرك دولي فوري وفعال للوضع الراهن في فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا استغلت الضعف الأميركي وتوجهت إلى نحو الصين + فيديو

بالفيديو.. المسلمون يحيون ذكرى إستشهاد الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف

الرئيس العراقي: نستلهم من الإمام علي (ع) القيم العظيمة

بالفيديو.. الإيرانيون يحيون ليالي القدر في مرقد ثامن الحجج عليه السلام

بالفيديو.. لهذا السبب.. الحكومة الايطالية تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر

بالفيديو.. نتنياهو يعلن تعليق دخول اليهود للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان