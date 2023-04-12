المقاومة الفلسطينية استمدت قوتها من يوم القدس العالمي

العالم - يوم القدس العالمي

وقال “إسماعيل حقي بكين” في تصريح لوكالة "إيران برس" الدولية، إن تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك في كل عام بمبادرة من الإمام الخميني (رض)، بيوم القدس العالمي كانت لها انعكاسات على المستوى العالمي، مصرحاً بالقول إن تعزيز قوة الفلسطينيين في القدس الشريف موضوع بالغ الأهمية وأدى إلى زيادة ثقة الشعب الفلسطيني.

واشار الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات التركية إلى دور إيران في تعزيز قوة المقاومة الفلسطينية ، مؤكدا ان هذا الاتجاه لا يمكن إنكاره ، ومنذ عام 1979 اتخذت إيران إجراءات هامة، لتعزيز أمن المنطقة، من حيث التدريب والدفاع.

وفي إشارة إلى الدور الفعال للثورة الإسلامية في الدفاع عن الشعوب المظلومة في المنطقة، قال، إن الثورة الاسلامية في إيران أدت إلى تطورات مهمة في فلسطين وايضا كل المنطقة، بما في ذلك مطالبة الشعوب بحقوقها.

المصدر: وكالة إيران برس