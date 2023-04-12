الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

صفي الدين: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والقدس

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

الضفة الغربية درع القدس، استراتيجية جديدة للمواجهة والتحرير رسمتها الضفة الغربية بعدما أثبتت نفسها ندا للاحتلال الذي يمتلك أقوى الأسلحة في العالم.

العالم - خاص بالعالم

لكن هذه الضفة ليست وحيدة فخلفها محور يمتد من القدس الى طهران.. يقف بثبات معها بكل أمكاناته، ومسؤولوه اليوم ارادوا ارسال هذه الرسالة خلال فعالية درع القدس، التي عقدوها في مركز الامام الخميني في بيروت بمناسبة يوم القدس العالمي.

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان السيد هاشم صفي الدين وجه خطاب صريحا للكيان الاسرائيلي بأن الهدف الرئيس للمقاومة هو ازالته بشكل نهائي، مشيرا الى ان جميع إمكانيات محور المقاومة ستكون في خدمة يوم المواجهة الذي بات قريبا

السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني بدوره اكد أن الخيار الوحيد لمواجة الكيان المحتل هو المقاومة، لافتا الى ان هذا الكيان يمر اليوم بأسوأ أيامه.

من جانبه أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن الكيان الاسرائيلي يعيش انقسامات غير مسبوقة، لافتا الى أن الأطراف التي طبعت مع الكيان بدأت أوضاعها تتلاشى.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود كذلك اشار الى تراجع قوة الاحتلال الاسرائليي أمام المقاومة، لاسيما عندما وقف عاجزا عن الرد عندما أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان وأجبر مرة أخرى على إغلاق المسجد الاقصى في وجه اليهود حتى عيد الفطر.

وفي ختام هذه الفعالية أكد الحاضرون على وحدة ساحات المقاومة، وتقديم الغالي والنفيس، دفاعا عن مقدساتها، وكسر المشاريع الصيهونية التهويدية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

لقاء لدعم القدس في لبنان.. المقاومة الخيار الاقصر لدحر الاحتلال

المقاومة الفلسطينية استمدت قوتها من يوم القدس العالمي

بالفيديو.. شبان فلسطينيون يحرقون برج عسكري تابع للاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العتبة العلوية المقدسة تعلن نجاح خطتها لخدمة الزائرين بذكرى شهادة أمير المؤمنين(ع)

بالفيديو.. صفي الدين: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والقدس

بالفيديو.. وزير الخارجية السوري في جدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين

بالفيديو... البرلمان التونسي الجديد يبدأ جلسات المصادقة على النظام الداخلي

في أجواء يوم القدس العالمي... الشيخ قاسم يوجه رسالة الى فلسطين وشعبها و مقاومتها

سوريا.. 'هيئة تحرير الشام' تسيطر على مقارّ 'فيلق الشام' جنوبي إدلب