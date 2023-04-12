صفي الدين: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والقدس

العالم - خاص بالعالم

لكن هذه الضفة ليست وحيدة فخلفها محور يمتد من القدس الى طهران.. يقف بثبات معها بكل أمكاناته، ومسؤولوه اليوم ارادوا ارسال هذه الرسالة خلال فعالية درع القدس، التي عقدوها في مركز الامام الخميني في بيروت بمناسبة يوم القدس العالمي.

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان السيد هاشم صفي الدين وجه خطاب صريحا للكيان الاسرائيلي بأن الهدف الرئيس للمقاومة هو ازالته بشكل نهائي، مشيرا الى ان جميع إمكانيات محور المقاومة ستكون في خدمة يوم المواجهة الذي بات قريبا



السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني بدوره اكد أن الخيار الوحيد لمواجة الكيان المحتل هو المقاومة، لافتا الى ان هذا الكيان يمر اليوم بأسوأ أيامه.

من جانبه أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن الكيان الاسرائيلي يعيش انقسامات غير مسبوقة، لافتا الى أن الأطراف التي طبعت مع الكيان بدأت أوضاعها تتلاشى.



رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود كذلك اشار الى تراجع قوة الاحتلال الاسرائليي أمام المقاومة، لاسيما عندما وقف عاجزا عن الرد عندما أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان وأجبر مرة أخرى على إغلاق المسجد الاقصى في وجه اليهود حتى عيد الفطر.



وفي ختام هذه الفعالية أكد الحاضرون على وحدة ساحات المقاومة، وتقديم الغالي والنفيس، دفاعا عن مقدساتها، وكسر المشاريع الصيهونية التهويدية.

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