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البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي وولي العهد السعودي ناقشا الأوضاع العالمية والإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب باليمن

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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