أذربيجان وأرمينيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المحادثات

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وأضافت زاخاروفا: "لن نضعف جهودنا لتقديم كل مساعدة ممكنة لجمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا في التحضير لمعاهدة سلام بين هذين البلدين.

ووافق الشركاء من هاتين الدولتين على اقتراحنا بإجراء الجولة التالية من المفاوضات الثنائية على أراضينا".

وتابعت زاخاروفا القول في إيجاز صحفي: "سنعلن مواعيد اللقاءات بشكل محدد عندما يتم الاتفاق على كل شيء بشكل نهائي وعندما سنتمكن من نشر هذه المعلومات".

ويشار إلى أن يريفان وباكو باشرتا في العام الماضي مناقشة معاهدة السلام المستقبلية، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في أوائل فبراير من هذا العام، صرح وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان بأن أرمينيا تلقت مقترحات أذربيجان التالية بشأن معاهدة سلام وتدرسها. في وقت لاحق، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن يريفان بدورها، قدمت أيضا مقترحات بشأن معاهدة سلام إلى باكو.