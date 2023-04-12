عبداللهيان يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الياباني

العالم- ايران

وتبادل الجانبان في هذا الاتصال وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، فضلا عن عملية المفاوضات في فيينا لرفع الحظر.

ووصف وزير خارجية اليابان العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين بانها في غاية الأهمية، معربا عن وجهات نظر بلاده بشأن عملية محادثات فيينا وأعلن وجهة نظر طوكيو للمساعدة في استكمال هذه العملية.

كما رحب وزير الخارجية الياباني بمسيرة التعاون الإيجابية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدوره اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في هذه المحادثات الهاتفية الى الاجتماع الهام الذي عقده رئيس وزراء اليابان مع الرئيس الإيراني في نيويورك.

ورحب امير عبد اللهيان بتطوير التعاون الثنائي بين ايران واليابان في مختلف المجالات انطلاقا من الخلفية الإيجابية والعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا إن إيران تعتبر دوما ان الدبلوماسية والتفاوض هما السبيل للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية.

كما ناقش الجانبان في هذا الاتصال التطورات في أوكرانيا .

وجدد وزير الخارجية الايراني تاكيده على المواقف الواضحة والمبدئية لجمهورية إيران الإسلامية تجاه أوكرانيا ومعارضتها للحرب.

هذا وابلغ وزير الخارجية الياباني في هذه المكالمة تحيات رئيس وزراء اليابان الحارة للرئيس الايراني كما ابلغ أمير عبد اللهيان تحيات الرئيس الايراني لنظيره .

ودعا وزير خارجية اليابان وزير الخارجية الايراني لزيارة طوكيو.