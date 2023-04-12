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مصادر اعلامية: المقداد يصل الاثنين المقبل إلى تونس في زيارة تستمر 3 أيام

مصادر اعلامية: المقداد يصل الاثنين المقبل إلى تونس في زيارة تستمر 3 أيام
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا نقلا عن مصادر اعلامية بأن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل الاثنين المقبل إلى تونس في زيارة تستمر 3 أيام".

العالم - سوريا

وأعلنت سورية وتونس في بيان مشترك اليوم أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق قررت سورية إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

وقال البيان: تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وأضاف البيان: حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.

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مصادر اعلامية: المقداد يصل الاثنين المقبل إلى تونس في زيارة تستمر 3 أيام

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