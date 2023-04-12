قوات فاغنر سيطرت على ٧٥٪ من مدينة باخموت الأوكرانية

العالم - روسيا

وأضافت الوزارة : قواتنا تصدت لوحدة من احتياطي الجيش الأوكراني حاولت التوغل داخل باخموت

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لدى روسيا حلولها الفريدة لأداء مهام الدفاع واستكشاف الفضاء.

وقال الرئيس خلال فعاليات مهيبة جرت في الكرملين بمناسبة يوم "رواد الفضاء": "لدى بلادنا حلول فريدة خاصة بها لحل مهام الدفاع، والتطوير واستكشاف الفضاء".

وتحتفل روسيا، اليوم 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، إذ مر 62 عامًا على أول رحلة طيران إلى الفضاء.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي، أطلق أول قمر اصطناعي "سبوتنيك-1"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957. وكان أول إنسان توجه إلى الفضاء هو يوري غاغارين، أرسله الاتحاد السوفيتي مرة أخرى في رحلة في مدار واحد حول الأرض في 12 أبريل عام 1961.