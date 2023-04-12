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السيد صفي الدين:

المقاومون يحملون الصواريخ لإغراق 'إسرائيل' بها وإزالة هذا الكيان

المقاومون يحملون الصواريخ لإغراق 'إسرائيل' بها وإزالة هذا الكيان
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، على أنّ "المقاومة لم تتوقف بل نمت وتعاظمت، حتى أصبحت اليوم محورًا".

العالم - لبنان

واوضح السيد صفي الدين، خلال اللقاء السياسي "درع القدس: الضفة نحو عهد جديد"، بمناسبة يوم القدس العالمي، ان "محور المقاومة هذا الذي بذل اللواء القائد الكبير قاسم سليماني دمه في سبيله، أصبح النهج الاستراتيجي الفعال لانهاء الكيان الغاصب".

ولفت رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، إلى أنّه "خلافا لكل الفتن والمحاولات التي أرادت أن تحرف المنطقة وشعوبها وسياساتها عن القدس، اليوم بامكاننا أن نقول بشكل واضح وصريح لروح الامام الخميني (قدس سره) ولروح الحاج قاسم ولأرواح الشهداء القادة، على امتداد كل عالمنا العربي والاسلامي، أن المحور اليوم وحّد المقاومة والمقاومون اليوم متحدون ولذا الاسرائيلي بدأ يفقد سيطرته وأعصابه".

وأكّد صفي الدين، أنّ "المقاومين اليوم يحملون الصواريخ لاغراق "إسرائيل" بالصواريخ وإزالة هذا الكيان. معتبرًا أنّ "سواعد المقاومين وقبضات شعوب عالمنا الاسلامي، وصواريخ المقاومين وخبراتهم وامكاناتهم، كلها ستكون بخدمة المواجهة الكبرى، التي يبدو أن الاسرائيلي مستعجل عليها"، كما رأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "المأزوم يخطئ حينما يتخيل أن اطلاق التهديدات يمكن أن يوقف العمل المقاوم".

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السيد صفي الدين: المقاومون يحملون الصواريخ لإغراق 'إسرائيل' بها وإزالة هذا الكيان

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