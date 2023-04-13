واقع كيان الاحتلال المأزوم وتفاقم الانقسامات

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار حجازي أن هنالك عشرات المستوطنات التي يسعى الى تشريعها وسن قوانين لجعل تلك المستوطنات تتمتع بالوضع القانوني الكامل.

ولفت حجازي الى أن مسألة الاستيطان لا تعكس أزمة كبيرة في داخل حكومة نتنياهو لان نتنياهو كان يسير بهذا المشروع منذ الأساس، لكن القضية متعلقة ببعض الضغوط التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمحاولة إرضاء الادارة الامريكية حيث قام باخلاء مستوطنة ايفياتار اضافة الى قيامه بتجميد بعض الخطوات الاستيطانية.

ونناقش في برنامج"غياهب الكيان"، موضوع واقع كيان الاحتلال المأزوم بفعل ما تعرض له من اطلاق صواريخ من 3 جبهات وتصاعد عمليات المقاومين الفلسطينيين فضلا عن تفاقم الانقسامات الداخلية.

ويلقي البرنامج الضوء على الجنوح الاستيطاني لـ بن غفير والذي قاد لتظاهرة في الضفة الغربية المحتلة طالبت بتوسيع الاستيطان.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في خطاب نتنياهو والذي حمّل فيه مسؤولية اطلاق الصواريخ من لبنان وسوريا وغزة للمعارضة والتي اتهمته بفقدان السيطرة.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى موضوع استعار حدة الخلافات والانقسامات داخل الواقع السياسي والمجتمعي في الكيان في ظل استطلاع يكشف مدى تراجع مريدي حكومة نتنياهو.

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