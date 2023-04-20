مأساة جديدة في اليمن.. ضحايا بالعشرات في تدافع بصنعاء

العالم – المشهد اليمني

وقالت مصادر رسمية إن الحادث وقع بعد تدافع عشرات المحتاجين الذين تجمعوا امام وحدة توزيع لاحد التجار الذي يقوم بتوزيع مساعدات مالية في العشر الاواخر من شهر رمضان.

وقالت السلطات في صنعاء إن عشوائية التنظيم وتوافد العشرات كانت السبب في الحادث المأساوي . وأكدت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للحادث المؤسف بلغت ثمانية وسبعين حالة وفاة وعشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة.



الى ذلك قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن ‏حادثة التدافع مصاب أليم ومأساة جديدة وصورة قاتمة سببها الأول العدوان والعشوائية التي رافقت توزيع المساعدات.

وأشار الحوثي إلى أن العدوان على اليمن أوصل الشعب اليمني إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وحمل دول العدوان مسؤولية الواقع المرير الذي يعيشه الشعب اليمني بسبب العدوان والحصار وقطع الرواتب وتدمير العملة. فماهي اسباب هذه الحادثة؟ وماهو دور العدوان فيها؟ وكيف يمكن معالجتها وماذا عن الوضع الاقتصادي في اليمن؟

يستقبل اليمنيون عيد الفطر المبارك بإمكانات متواضعة وظروف معيشية صعبة بسبب الحرب والحصار، وبتقاليد ومبادرات هي ما تبقت من مخزون فريد من العادات الجميلة التي اندثر الكثير منها بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول حجم الماساة التي حصلت؟ وما هو الدور الذي لعبته الاجهزة الحكومية في صنعاء؟ وكيف حصلت هذه الحادثة وماهي الاسباب التي ادت اليها؟ ما هي اسباب التدافع؟ وماهو حجم الكارثة وهل تم اعتقال اي شخص جراء هذه الحادثة؟

كما يبحث البرنامج في كيفية معالجة هذه الحادثة وماهو دور العدوان فيما حصل خاصة باستمرار الحرب والحصار؟وماذا عن الدور المجتمعي في معالجة مثل هذه الحوادث؟ ماذا عن الاوضاع الاخرى التي تعاني منها اليمن بسبب الحرب والحصار هناك احصائيات عن ضحايا من الاطفال بسبب انتشار الامراض والاوبئة؟ وماذا يحتاج القطاع الطبي في اليمن من اجل تجاوز المرحلة الحرجة الان؟

ضيوف البرنامج:



- د.أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية



- الاعلامي اليمني محمد الزبيدي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...