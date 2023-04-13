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في يوم القدس العالمي .. الضفة درع القدس

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تكثف حملة "الضفة درع القدس" فعالياتها لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ونصرته في ظل ما يواجه من سياسات الاحتلال ومستوطنيه الساعية إلى تهويده وتقسيمه.

العالم - يوم القدس العالمي

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