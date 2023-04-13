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بيان للقوات المسلحة السودانية: المخاطر تزداد بعد حشد قوات الدعم السريع بالعاصمة

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة الأنباء السودانية بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أكدت فيه أن حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يقع على عاتقها دستورا وقانونا، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة.

العالم- السودان

وبناءً على هذه المسئولية، أشارت إلى أن السودان تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن .

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) نص البيان يأتي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم*

*القيادة العامة للقوات المسلحة*

*بيان*

الخميس١٣ أبريل ٢٠٢٣م

*الشعب السوداني الأبي*

يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا ، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد ، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة ، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون ، بناءا على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر ، بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير ، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن .

هذه التحركات والإنفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين ، وفاقم من المخاطر الأمنية ، وزاد من التوتر بين القوات النظامية .

*مواطنينا الكرام*

لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس ، لأن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية و الولائية واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد .

تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الإنتقال السياسي وفقا لما تم في الإتفاق الاطاري ، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية ، والتي لم تبخل في سبيل تحقيقها بتقديم المهج و الأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار .

عاش الشعب السوداني حرا أبيا

عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للوطن

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*

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