أنت المراسل.. الفلسطينيون يناشدون أحرار العالم للمشاركة في يوم القدس العالمي

العالم - انت المراسل

ويصادف يوم القدس العالمي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك حيث اعلن عنه مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل (قدس سره).

وتخرج في هذا اليوم مسيرات مليونية في العديد من الدول الاسلامية منها إيران والعراق ولبنان واليمن مناصرة للقضية الفلسطينية ومساندة للشعب الفلسطيني المضطهد من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي، تذكير العالم بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية.

وكونوا أنتم المراسل، وأرسلوا فيديوهاتكم إلى برنامج هاشتاغ لكي تكونوا جزءا من الإضاءة على مختلف القضايا التي ترونها مهمة، جميلة، ومفيدة طبعا في بلدكم أو مدينتكم أو محيطكم. ومن شوارع القدس، ونقل لنا مراسلي القدس أجواء شهر رمضان بكاميراتهم.

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وأن يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل أفقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة أثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

يرجى ذكر رقم الهاتف في حال الحاجة للاستفسار أكثر حول مشاركتكم.

إرسال مقطع الفيديو مع ذكر جملة "أرسل مقطع الفيديو هذا لزاوية "أنت المراسل في قناة العالم الإخبارية" يجعل خبرك أكمل.

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ننتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لتكونوا أنتم صانعي الحدث..