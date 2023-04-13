الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: اعتراض طائرة استطلاع ألمانية اقتربت من حدودنا

روسيا: اعتراض طائرة استطلاع ألمانية اقتربت من حدودنا
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة تابعة لها اعترضت طائرة استطلاع ألمانية، اقتربت من حدود البلاد.

العالم - روسيا

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية إن "مقاتلة من طراز SU-27 اعترضت طائرة استطلاع أوريون الألمانية، اقتربت من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق".

وأضافت أن المقاتلة الروسية رافقت طائرة الاستطلاع الألمانية خلال تحليقها واعترضتها، بما سمح بإبعادها عن الحدود الروسية.

أشارت إلى أن طاقم المقاتلة الروسية عاد بأمان إلى القاعدة حيث انطلق، عقب إبعاد طائرة الاستطلاع الألمانية.

وأوضحت أن عملية الاعتراض تمت "وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون الاقتراب الخطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية".

روابط ذات صلة

فنلندا تنضم رسميا لحلف شمال الأطلسي وسط وعيد روسي

باشاغا: ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا

واشنطن وحلفاؤها يضغطون على بعض الدول لتزويد كييف بالأسلحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

متحدث الخارجية : توازن القوى تغيّر منذ فترة طويلة على حساب الكيان الصهيوني المزيف

روسيا: اعتراض طائرة استطلاع ألمانية اقتربت من حدودنا

مجلس النواب الأردني يطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفير الكيان

قوات الدعم السريع توضح اسباب تواجدها في مروي

لجنة الأسرى اليمنية: عملية تبادل الأسرى ستبدأ غدا الجمعة

ال صادق : محور المقاومة اضحى اكثر قوة وتماسكا 