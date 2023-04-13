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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الاجتماع الرباعي يحمل اميركا وحلفاءها مسؤولية تدهور الوضع بافغانستان ويطالبهم برفع الحظر الاحادي واعادة اصول افغانستان بالخارج لصالح شعبها
الاجتماع الرباعي في اوزبكستان يطالب حكومة طالبان باجراءات ملموسة لمكافحة الارهاب والحد من استخدام الاراضي الافغانية منطلقا للاعمال الارهابية
وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يعبرون عن القلق ازاء نشاط المجموعات الارهابية في افغانستان ويؤكدون انه تهديد جاد لامن المنطقة والعالم
وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يؤكدون ان المجتمع الدولي التعامل مع افغانستان مستقرة وبعيدة عن المنافسة الجيوسياسية
وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يؤكدون في ختام اجتماعهم في اوزبكستان على احترام سيادة افغانستان واستقلالها وسلامة اراضيها
وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان في ختام اجتماعهم في اوزبكستان على احترام سيادة افغانستان واستقلالها وسلامة اراضيها
سرايا القدس: القاء القبض على عميل للكيان الاسرائيلي اعترف أنه كان في مهمة لاغتيال لاثنين من قادة كتيبة "نور شمس"
وزير الخارجية الأوكراني: جميع المدن الأوكرانية وشبه جزيرة القرم يجب أن تكون جزءا من أوكرانيا والسلام الحقيقي يتحقق عبر استعادة حدود البلاد
وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يعقدون لقاء بمدينة سمرقند في اوزبكستان قبل انطلاق ثاني اجتماع رباعي حول افغانستان
الشيخ ماهر حمود: لم يشهد التاريخ ثورة التزمت بشعاراتها ورسالتها كالثورة الإسلامية
سرايا القدس: القاء القبض على عميل للكيان الاسرائيلي اعترف أنه كان في مهمة لاغتيال لاثنين من قادة كتيبة "نور شمس"
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.