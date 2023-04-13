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سرايا القدس: القاء القبض على عميل للكيان الاسرائيلي اعترف أنه كان في مهمة لاغتيال لاثنين من قادة كتيبة "نور شمس"

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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