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وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يؤكدون في ختام اجتماعهم في اوزبكستان على احترام سيادة افغانستان واستقلالها وسلامة اراضيها

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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