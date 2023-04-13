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العراق.. بارزاني يلتقي بابا الفاتيكان قبل زيارته روما

العراق.. بارزاني يلتقي بابا الفاتيكان قبل زيارته روما
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

ألتقى رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بابا الفاتيكان فرانسيس الأول.

العالم-العراق

وقدم بارزاني للبابا لوحة حول التعايش السلمي والتسامح في إقليم كردستان.

واللوحة من أعمال الفنان التشكيلي الكردي خيري آدم وهو من أهالي دهوك ودرس الفن التشكيلي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر ان يزور بارزاني اليوم الخميس إيطاليا تلبية لدعوة رسمية من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث سيجتمع مع مليوني، رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيطالي.

وبحسب رئاسة الإقليم ، سيعمل بارزاني خلال هذه الزيارة على تعزيز التعاون المشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والحرب ضد داعش والعلاقات بين أربيل وبغداد وقضايا المنطقة.

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