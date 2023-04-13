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سلطنة عمان ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك

سلطنة عمان ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

رحبت سلطنة عمان بالبيان السوري السعودي المشترك الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى السعودية أمس.

العالم-سوريا

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم: “إن سلطنة عمان تدعم كل الجهود المبذولة لعودة سورية إلى حضنها العربي، واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها”.

وجددت الوزارة دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق الخير والرخاء للشعب السوري الشقيق.

وكانت سورية والسعودية أعربتا في بيان صحفي مشترك عن ترحيبهما ببدء إجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته.

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