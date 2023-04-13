شاهد.. فشل مشروع صنع انسان فلسطيني يرفض المقاومة

العالم - خاص بالعالم

وقال ابوالغزلان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الاصرار الفلسطيني علی التمسك بالمقاومة يؤكد ان كل ما قامت به الولايات المتحدة وكل ما قام به الكيان الصهيوني وبعض الفلسطينيين في محاولة ايجاد ما سمي بالانسان الفلسطيني الجديد الذي يقبل بـ'اسرائيل' ويرفض المقاومة ويحارب المقاومين علی اعتبار انهم 'ارهابيين' قد فشل.

وأوضح ان الجيل المقاوم الذي بدأ بالشهيد القائد جميل العموري (23 عاماً) وغيره من الشهداء الكبار والعظام الذي أسسوا وقادوا وخاضوا المعارك حتی استشهدوا أكد ان المقاومة ستبقی مفتوحة والحاضنة الشعبية تشير بأن المقاومة ستتصاعد وان الاحتلال سيزول عن هذه الارض.

وأضاف ابوالغزلان ان الضفة الغربية تعني لاسرائيل الكثير والمقاومة في الضفة تعني المقاومة في قلب 'اسرائيل'.

وبيّن ان كيان الاحتلال تكبد خلال الاشهر القليلة الماضية خسائر انسانية ادعی انها تقتصر علی 20 قتيل و130 جريحاً وهذه الارقام كبيرة بالنسبة لـ'اسرائيل' فهي لم تتكبد هكذا خسائر حتی في معظم حروبها السابقة.

وشدد ابوالغزلان علی ان الاحتلال كان يعتقد ان محور المقاومة هو محور مردوع، لكنه اليوم ادرك ان هذه المعادلة قد كسرت وتم تثبيت قواعد اشتباك جديدة واصبح الاحتلال يعيش معركة بين حربين كما قالها السيد حسن نصرالله.