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الأبابيل العراقية آتية..

شاهد..مفاجئة مسيرات "النجباء" للصهاينة

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشرت حركة النجباء، فيديو يحمل رسالة تهديد لكيان الاحتلال تحت عنوان "الأبابيل العراقية آتية".

العالم-العراق

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الأبابيل العراقية آتية.. شاهد..مفاجئة مسيرات "النجباء" للصهاينة

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