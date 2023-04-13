الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: بدء العد التنازلي لانهيار الكيان الصهيوني وسيمحى هذا الكيان من الوجود في مستقبل ليس ببعيد

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي شرقي سوريا

فشل مشروع صنع 'الفلسطيني المساوم' وتراجع الاحتلال عن الاقصی

آية الله قاسم : يوم القدس يعكس للعالم مدى اهتمام الامة بالقضية الفلسطينية

زياد النخالة: وجود وفد الجهاد الإسلامي في العراق يحمل رسائل قوية لـ"إسرائيل"

مباحثات تضم أمير عبداللهيان مع وزير خارجية افغانستان

بيان وزارة الخارجية الايرانية بمناسبة يوم القدس العالمي